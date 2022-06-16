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06:46 16 Июня 2022 Просмотров 268   КомментариевКомментарии

Россияне подбираются к стратегической трассе Бахмут-Лисичанск

Российские войска продолжили наземные атаки к востоку от Бахмута и 15 июня добились незначительных успехов вдоль важнейшего шоссе Т1302 Бахмут-Лисичанск.

Россияне сосредоточились на Бахмутском направлении

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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В частности отмечено, что российские войска прорвали украинскую оборону во Врубовке и борются за контроль над Николаевкой, Ясиловкой, Яковлевкой и Берестовым – всеми населенными пунктами в пределах 10 километров от Т1302.

Генеральный штаб Украины дополнительно отметил, что оккупанты передислоцировали одну батальонную тактическую группу (БТГ) в район Бахмута из Купянска и развернули неопределенные элементы 8-й общевойсковой армии в районе Камышеваха-Попасная.

По мнению военных аналитиков, это развертывание в районе Бахмута указывает на то, что российские войска все чаще отдают приоритет группировке своих сил вокруг Бахмута, чтобы форсировать трассу Т1302 и завершить окружение Лисичанска и Северодонецка.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, бахмут
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