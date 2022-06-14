В Мелитополе оккупанты откроют кадетское училище на месте интерната

В Мелитополе Запорожской области оккупанты собрались открыть военное кадетское училище на базе школы-интерната “Гармония”.

Школа-интернат "Гармония" в Мелитополе может превратиться в кадетское училище



Ранее в СМИ сообщали, что кадетов якобы будут воспитывать на базе УВК №16, однако это не точная информация.

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Школа-интернат, расположенная напротив “зеленой” поликлиники и здания бывшей райгосадминистрации, удовлетворяет всем условиям для организации военного обучения.

В частности там есть спальные корпуса, которые легко превращаются в казармы.

По информации нашего источника в оккупационной администрации, решение об открытии кадетского училища на базе “Гармонии” было принято чуть ли не пару месяцев назад.

Более того, ценность интерната еще и в том, что там большие подземные помещения. Под центральным корпусом расположены огромные залы, под спальным – бомбоубежище с двумя выходами.

Еще в начале войны оккупанты осмотрели подвалы интерната и фактически “отжали” – там они решили прятаться в случае угрозы обстрелов. Ведь рядом с “Гармонией” расположены сразу две комендатуры россиян – в зданиях бывшей РГА и бывшего МРЭО.

Так что теперь интернат стал интересным местом и для ВСУ.

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