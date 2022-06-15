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08:54 16 Июня 2022 0 Комментарии
Российские войска штурмуют Северодонецк круглосуточно: что там происходит
Российские оккупанты круглосуточно пытаются установить полный контроль над Северодонецком, бои за город продолжаются круглосуточно.
Оккупанты систематическ обстреливают Северодонецк и окрестные населенные пункты
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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По его словам, вчера нашим защитникам удалось успешно отразить вражеский штурм в Тошковке.
В течение суток россияне обильно поливали огнем Белогоровку, Лисичанск, Северодонецк, в котором в очередной раз попали в «Стеклопластик» и неработающий завод измерений.
Села вокруг Северодонецка системно страдают от рашистов. Разрушения жилого сектора – катастрофические.
Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай
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