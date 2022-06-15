Российские войска штурмуют Северодонецк круглосуточно: что там происходит

Российские оккупанты круглосуточно пытаются установить полный контроль над Северодонецком, бои за город продолжаются круглосуточно.

Оккупанты систематическ обстреливают Северодонецк и окрестные населенные пункты



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, вчера нашим защитникам удалось успешно отразить вражеский штурм в Тошковке.

В течение суток россияне обильно поливали огнем Белогоровку, Лисичанск, Северодонецк, в котором в очередной раз попали в «Стеклопластик» и неработающий завод измерений.

Села вокруг Северодонецка системно страдают от рашистов. Разрушения жилого сектора – катастрофические.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай