Силы спецопераций показали минирование и уничтожение вражеской переправы через Северский Донец
Украинские силы Силы специальных операций заминировали прямо под носом оккупантов понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине, а затем взорвали е вместе с вражеской техникой.
Соответствующее видео минирования и подрыва показали ССО.
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“Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки в Луганской области”, – написали украинские военные.
Они отметили, что вокруг того места было более чем достаточно нехороших знаков для оккупантов в виде сожженной российской техники.
Также наши защитники уточнили, что ночью воины ССО Украины минировали понтон прямо под носом у захватчиков.
“Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу”, – отметили в ССО.