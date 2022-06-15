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09:46 16 Июня 2022 Просмотров 129   КомментариевКомментарии

Силы спецопераций показали минирование и уничтожение вражеской переправы через Северский Донец

Украинские силы Силы специальных операций заминировали прямо под носом оккупантов понтонную переправу через Северский Донец на Луганщине, а затем взорвали е вместе с вражеской техникой.

Бойцы ССО заминировали переправу под носом у оккупантов

Соответствующее видео минирования и подрыва показали ССО.

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“Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки в Луганской области”, – написали украинские военные.

Они отметили, что  вокруг того места было более чем достаточно нехороших знаков для оккупантов в виде сожженной российской техники.

Также наши защитники уточнили, что ночью воины ССО Украины минировали понтон прямо под носом у захватчиков.

“Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу”, – отметили в ССО.

Тэги: Донбасс, ССО
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