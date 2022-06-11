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10:27 16 Июня 2022 Просмотров 675   КомментариевКомментарии

Путин боится увольнять провалившихся военачальников: названа причина

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов от командования «спецоперацией» фактически отстранены, но остаются на своих постах.

Путин боится увольнять Шойгу и Герасимова

Как пояснил изданию “МО” бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов, это связано с тем, что президент РФ Владимир Путин стал ощущать свою слабость.

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“В момент, когда глава государства силён, он может без проблем увольнять подчинённых. Население воспримет это как еще одно доказательство его крутизны. Совсем другое дело — когда лидер слабеет. В таких ситуациях отставки воспринимаются как истерика”, – пояснил политолог.

По его мнению, громкие отставки лишь усиливают ощущение того, что правитель растерянно мечется, пытаясь спасти проигранную партию.

Так происходит снижение управляемости, и в какой-то момент бюрократия из режима «чего изволите» переключается в формат «спасайся кто может». После этого приказы начальства уже не столько исполняются, сколько саботируются.

“Так начинаются революции. Революция в Румынии, приведшая к гибели диктатора Чаушеску, вспыхнула в тот момент, когда он уволил министра обороны, а тот скончался при странных обстоятельствах. Министр не был популярен среди солдат, но все это стало толчком к массовому переходу армии на сторону протестовавших на улицах граждан”, – рассказал Галлямов.

Он также уточнил, что российская политическая система уверенно движется в сторону коллективного руководства. Когда Путин ослабеет настолько, что вынужден будет убеждать, а не приказывать, это будет уже другая система.

Тэги: Россия, Владимир Путин
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