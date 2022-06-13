Макрон раскрыл подробности визита в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что во время визита лидеры Франции, Германии и Италии сначала встретятся с президентом Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

Об этом он сказал в комментарии BFMTV по прибытии поезда в Киев.

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«Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершались убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень», – сказал Макрон.

Он также добавил, что хочет уверить украинцев в европейской поддержке и единстве.

Также с делегацией приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Эта поездка очень важна для Украины, Европы и глобальной стабильности», – сказала она в комментарии.

Стоит отметить, что почти сразу после прибытия лидеров трех стран в столицу Украины в Киеве и области, как и во многих областях страны объявили воздушную тревогу.

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