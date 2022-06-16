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12:15 16 Июня 2022 Просмотров 194   КомментариевКомментарии

Шольц, Макрон и Драги посетили Ирпень. Видео

Канцлер Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Ирпень.

Политики рассматривают руины домов в Ирпене

Как и в соседней Буче, после отступления российских войск там были обнаружены тела почти 300 мирных жителей.

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Европейских политиков сопровождало очень большое количество чиновников и охранников.

Также ожидается, что они побывают в других городах Киевской области, где российские войска осуществляли военные преступления и геноцид украинцев.

Сегодня в 8:29 европейские политики ночным поездом прибыли в Киев.

Позже в украинской столице к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.

Главы европейских стран намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Главными темами для обсуждения станут поставки тяжёлого вооружения и членство Украины в ЕС.

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