Шольц, Макрон и Драги посетили Ирпень. Видео
Канцлер Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Ирпень.
Как и в соседней Буче, после отступления российских войск там были обнаружены тела почти 300 мирных жителей.
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Европейских политиков сопровождало очень большое количество чиновников и охранников.
Также ожидается, что они побывают в других городах Киевской области, где российские войска осуществляли военные преступления и геноцид украинцев.
Сегодня в 8:29 европейские политики ночным поездом прибыли в Киев.
Позже в украинской столице к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.
Главы европейских стран намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Главными темами для обсуждения станут поставки тяжёлого вооружения и членство Украины в ЕС.