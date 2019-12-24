В России злобно отреагировали на визит Макрона, Шольца и Драги в Киев

Визит лидеров Германии, Франции и Италии Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги якобы не имеет никакой пользы и не приближает Украину к миру.

Медведев решил, что европейские лидеры приехали в Киев, чтобы выпить водки



Об этом написал в Twitter заместителя главы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

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«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы-ноль. Снова пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули водки и поездом, как сто лет назад, – домой. И все в порядке. Только к миру это Украину никак не приближает. А часы тикают…», – написал Медведев.

Какие часы и у кого они тикают он не уточнил.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Европейские лидеры посетили Ирпень, где российские военные совершали массовые убийства.

Тэги: Россия, Дмитрий Медведев