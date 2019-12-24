НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
13:05 16 Июня 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

В России злобно отреагировали на визит Макрона, Шольца и Драги в Киев

Визит лидеров Германии, Франции и Италии Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги якобы не имеет никакой пользы и не приближает Украину к миру.

Медведев решил, что европейские лидеры приехали в Киев, чтобы выпить водки

Об этом написал в Twitter заместителя главы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы-ноль. Снова пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули водки и поездом, как сто лет назад, – домой. И все в порядке. Только к миру это Украину никак не приближает. А часы тикают…», – написал Медведев.

Какие часы и у кого они тикают он не уточнил.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Европейские лидеры посетили Ирпень, где российские военные совершали массовые убийства.

Тэги: Россия, Дмитрий Медведев
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.12.2019 08:06
Россия готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины
ТОР
23.10.2018 18:06
Россия вводит санкции против украинских компаний и граждан
ТОР
30.08.2018 12:32
После двухнедельного отсутствия Медведев занялся туалетами
blog comments powered by Disqus
На Киевщине мужчина выстрелил жене в голову из-за немытой посуды. Видео

11:32 Украина

Путин боится увольнять провалившихся военачальников: названа причина

10:27 Мир

На Урале горит крупнейшее в России газовое месторождение. Видео

10:04 Мир

Артиллеристы ВСУ показали фееричное уничтожение техники РФ на юге Украины

17:34 Украина

ВСУ почти вплотную подошли к Изюму: освобождены два села

15:22 Украина

В Симферополе прогремел взрыв: люди говорят о сбитой ракете

13:14 Украина

В речи на ПМЭФ Путин может провозгласить новый мировой порядок

12:58 Мир

Освободить Херсон будет сложно: генерал озвучил причины

12:32 Украина

Китай заявил о сигналах от инопланетной цивилизации

12:09 Мир

У Кремля есть план полного захвата Украины и присоединения ее к РФ

06:50 Украина

ВСУ громко уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Видео

17:26 Украина