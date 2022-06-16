Вокруг заместительницы главы ЗОВА Златы Некрасовой снова разгорелся скандал из-за гуманитарной помощи

В Запорожье снова разгорелся скандал из-за гуманитарной помощи. Так, заместитель главы Запорожской ОВА опубликовала видео в сети, где гумпомощь была маркирована ее именем.

Об этом рассказало местное издание «ЗаБор». На вопросы журналистов она ответила, что это сделала некая религиозная организация в знак благодарности.

Однако все оказалось не так однозначно.

Началось все с того, что Злата Некрасова на своей странице в Инстаграм опубликовала ролик, в котором на гуманитарной помощи были наклейки, на которых указано, что помощь сформирована при содействии Златы Некрасовой. Данный ролик большей огласке в Сети придал блогер Максим Каранванский.

Разразился скандал. Блогеры, волонтеры, простые пользователи выступили с обвинениями в адрес Некрасовой. Так как это государственная помощь и, по сути, Некрасова не имеет к ее формированию никакого отношения, кроме координации ее приема и выдачи. «ЗаБор» обратился к Злате Некрасовой за комментарием по поводу данной ситуации. Она сообщила, что наклейки изготовила религиозная организация в благодарность Запорожской ОВА за предоставленную помощь. При этом замглавы области название организации не сообщила. Она предоставила лишь контакты главы этой религиозной организации – некого Дмитрия З. И заверила, что этот Дмитрий все объяснит.

«ЗаБор» обратился к Дмитрию, чтобы получить информацию об их организации, однако в телефонном разговоре он отказался назвать свою организацию и даже назвать свою фамилию. Вопросы же он попросил прислать ему на мессенджер и пообещал ответить от имени «организации». Ответов пришлось ждать больше суток. Вопросы по ролику были такими:

1. Как называется ваша организация?

2. В каком объеме вы получили помощь от ЗОВА?

3. Кому она была распределена, почему не указывалось название вашей организации, донатеров, почему указали фамилию Некрасовой?

4. Снимать подобное видео было вашей инициативой или вас попросили?

На это от Дмитрия был получен такой ответ:

«ЗОВА любезно предоставило гуманитарную помощь религиозным общинам области. Те, кто расфасовывал продуктовые наборы, подготовили видеоролик по своей инициативе, из чувства благодарности. Со своей стороны мною были подготовлены наклейки, чтобы получатели знали, что помощь была предоставлена ЗОВА. Имя Златы Андреевны было указано как контактного лица, через кого была передана помощь государства. Возможные дополнительные вопросы по вопросу гум.помощи прошу направлять в ЗОВА».

По сути, он не ответил ни на один вопрос. При этом снова отказался назвать свою организацию и фамилию.

Источники в Запорожской ОВА сообщили «ЗаБору», что этим «Дмитрием З.» может оказаться помощник Златы Некрасовой Дмитрий Завидный. В интернете информации о нем почти нет, лишь то что он занимается розничной торговлей с 2012 года.

Позже источники в силовых структурах подтвердили данную информацию и сообщили, что номер телефона якобы главы религиозной организации принадлежит Дмитрию Завидный. Ни о какой религиозной организации, завязанной на Дмитрии силовым структурам также не было известно.

Напомним, что по заявлению волонтеров, из-за скандалов с гуманитарной помощью и непосредственно с деятельностью заместителя главы областной администрации, многие донаты вносят Запорожский регион в «стоп-листы». То есть отказываются предоставлять помощь из-за непрозрачности ее распределения.

Также же волонтеры сообщают, что из-за блокировки грузов на складах, после вступления Некрасовой в должность главы гуманитарного штаба была нарушена логистика и часть продуктов просто пропала. В частности, сообщают о вагонах с яйцами (которые протухли) и картофелем (который уже пророс).

Многочисленные обращения и заявления волонтеров и общественников по ситуации с гуманитарными грузами областная власть, по сути, игнорирует.

Напомним, что сейчас российские военные блокируют доставку гуманитарных грузов с украинской территории. Более того, они не дают провозить фермерам и предпринимателям овощи и фрукты с оккупированной территории.

После простоя на блокпостах, те вынуждены просто выбрасывать свои продукты, которые пропадают. Фермеров оккупанты вынуждают сдавать свой урожай по дешевке перекупщикам, которые везут его на Крым, где продают в 5-7 раз дороже.