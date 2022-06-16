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17:33 16 Июня 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Россия обвинила Украину в разработке по заказу США вирусов для боевых комаров

Украинские учёные якобы принимали участие в американском проекте P-268 по созданию новых вирусов, которые могли бы переносить комары рода Aedes.

У Кремля новая сказка о биологическом оружии в Украине

Как сообщило РИА Новости, об этом заявил на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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«В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований», – сказал Кириллов.

По его словам, комары должны стать переносчикам трансмиссивных инфекций лихорадки денге, Зика и желтой лихорадки.

Начальник войск РХБЗ уточнил, что в реализации американского проекта P-268 принимали участие национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве и университет штата Колорадо.

Тэги: Россия, биологическое оружие
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