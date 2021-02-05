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06:39 17 Июня 2022 Просмотров 85   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем ночью мощно горел химзавод

Вечером 16 июня вспыхнул пожар на химическом заводе “Коагулянт” в городе Пологи Запорожской области.

Пожар начался около 19:30

Об этом сообщили в Запорожской ОВА. Сигнал о возгорании поступил в Службу спасения около 19:30.

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Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит складское помещение завода «Коагулянт» на общей площади 800 кв. м.

В неэксплуатированном сооружении хранились лаки и краски, которые раньше использовались в технологическом процессе.

Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы побороть огонь. Почти всю ночь спасатели проводили проливку и разбор конструкций для предотвращения повторных возгораний.

Горели лаки и краски на неэксплуатируемом складе

Горели лаки и краски на неэксплуатируемом складе

“Благодаря правильно выбранному решающему направлению тушения удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные сооружения”, – отметили в ОВА.

В ОВА заверили, что химической угрозы населению города и области нет.

Тэги: пожар, Запорожье
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