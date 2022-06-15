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Главная » Украина » Общество
07:29 17 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Оккупанты пытаются наступать на Славянск, но боятся за свой тыл

На Славянском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на продолжении наступления на Славянск и недопущении выхода ВСУ в тыл российской группировки.

Оккупанты продолжают нести большие потери

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В частности, противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубеевка. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел.

Также оккупанты ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается.

Кроме того, враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские воины успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

ВСУ ведут бой с оккупантами в Краснополье (отмечен маркером)

ВСУ ведут бой с оккупантами в Краснополье (отмечен маркером)

Тэги: Славянск
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