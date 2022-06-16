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Главная » Украина » Общество
08:12 17 Июня 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Мелитополе оккупанты обяжут водителей заклеить украинскую символику на номерах авто

В Мелитополе оккупанты собираются принудительно раздавать наклейки, которыми обяжут заклеивать украинскую символику на номерных знаках.

Некоторые заклеивают свои номера добровольно

Наклейки будут выдавать на блокпостах в принудительном порядке под запись паспортных данных.

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Такие наклейки появились относительно давно, но о принуждении тогда речи не было.

Заклеивать придется часть номерного знака, где на голубом фоне нарисован герб Украины, а на желтом написано UA.

Теперь там будет почему-то герб Запорожья и буквы TVR, которые, очевидно, являются отсылкой к Таврической губернии.

Комплект странных наклеек на номера

Комплект странных наклеек на номера

Напомним, Таврическая губерния существовала в 1802-1921 годах в составе российской империи, охватывала территорию аннексированного еще до этого Екатериной II Крыма и современной Запорожской и Херсонской областей до линии Днепра.

Тэги: мелитополь
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