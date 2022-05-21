НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:47 17 Июня 2022 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

На Житомирщине будут судить учительницу за отрицание военной агрессии РФ в Украине

Учительница украинского языка одной из школ Житомира во время заседания методобъединения учителей убеждала коллег, что в Украине не война, а «военная спецоперация» вооруженных сил РФ, оказывающих помощь «братскому» украинскому народу.

Учительница называла российскую агрессию помощью РФ братскому народу

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Обвиняемая утверждала, что украинские СМИ дезинформируют население о последствиях российской оккупации в городах и селах, в частности, называя расстрелы мирных жителей Бучи постановочными сюжетами.

После расследования полицией прокуроры Житомирской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении женщины по факту публичного отрицания вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины и публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Тэги: житомир, офис генпрокурора
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.05.2022 17:26
Россияне показали видео пуска ракеты, которая разрушила около сотни домов на Житомирщине
ТОР
20.05.2022 15:04
Ракетный удар по Малину на Житомирщине: разрушены почти 100 домов, есть раненые
ТОР
21.01.2022 14:54
Офис генпрокурора подал апелляцию на меру пресечения для Порошенко
blog comments powered by Disqus