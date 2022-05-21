На Житомирщине будут судить учительницу за отрицание военной агрессии РФ в Украине

Учительница украинского языка одной из школ Житомира во время заседания методобъединения учителей убеждала коллег, что в Украине не война, а «военная спецоперация» вооруженных сил РФ, оказывающих помощь «братскому» украинскому народу.

Учительница называла российскую агрессию помощью РФ братскому народу



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Обвиняемая утверждала, что украинские СМИ дезинформируют население о последствиях российской оккупации в городах и селах, в частности, называя расстрелы мирных жителей Бучи постановочными сюжетами.

После расследования полицией прокуроры Житомирской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении женщины по факту публичного отрицания вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины и публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Тэги: житомир, офис генпрокурора