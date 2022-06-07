Позиция Киева по возвращению Крыма изменилась, теперь это задача ВСУ, – представитель Зеленского

Подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем.

Украина изменила подход к возвращению Крыма



Об этом заявила представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева в эфире «Украина 24».

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«Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что в любом случае мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши Вооруженные силы Украины», – сказала она.

Ташева также добавила, что при реализации любых планов возвращения Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

Она также уточнила, что ключевая позиция Киева — возвращение территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны и возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

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