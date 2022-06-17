Украина потребует дополнительных переговоров о проведении Евровидения-2023

Украина высказала свое несогласие с решением Европейского вещательного союза, который поставил Киев перед фактом о смене места проведения конкурса Евровидение в 2023 году.

Украина не согласна с решением Европейского вещательного союза



Об этом сказано в заявлении министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, победителя конкурса «Евровидение-2022» Олега Псюка, народной артистки Украины Русланы Лыжичко и председателя правления АО «НСТУ» Николая Чернотицкого.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Проведение Евровидения-2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу”, – сказано в заявлении.

Ранее Власти сообщали, что Европейский вещательный союз решил, что песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году состоится не в Украине.

Тэги: Евровидение-2023