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17:34 17 Июня 2022 54 Комментарии
Путин объявил приход нового мирового порядка: что он имел ввиду
Правила нового миропорядка после отказа от глобализации должны вырабатывать сильные, суверенные государства.
Путин призвал чувствовать дыхание времени
«Необходимо идти вперед, чувствовать дыхание времени», — призвал Путин.
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По его словам, только сильные государства, суверенные, могут сказать свое слово в этом нарождающемся миропорядке, или они будут обречены остаться бесправной колонией.
“Россия входит в наступающую эпоху мощной, суверенной страной. Мы обязательно используем колоссальные возможности, которые открывает перед нами время”, – сказал Путин.
После этого зал долго и продолжительно аплодировал.
Модератор сессии Маргарита Симоньян назвала анализ ситуации, который дал президент, исчерпывающим.
Тэги: Владимир Путин
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