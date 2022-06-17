Путин объявил приход нового мирового порядка: что он имел ввиду

Правила нового миропорядка после отказа от глобализации должны вырабатывать сильные, суверенные государства.

Путин призвал чувствовать дыхание времени



«Необходимо идти вперед, чувствовать дыхание времени», — призвал Путин.

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По его словам, только сильные государства, суверенные, могут сказать свое слово в этом нарождающемся миропорядке, или они будут обречены остаться бесправной колонией.

“Россия входит в наступающую эпоху мощной, суверенной страной. Мы обязательно используем колоссальные возможности, которые открывает перед нами время”, – сказал Путин.

После этого зал долго и продолжительно аплодировал.

Модератор сессии Маргарита Симоньян назвала анализ ситуации, который дал президент, исчерпывающим.

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