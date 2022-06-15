Российский военный корабль вошел в территориальные воды Дании

Российское военное судно дважды заходило в суверенные воды Дании вблизи острова Борнхольм в Балтийском море.

Об этом сообщило Bild. После радиосообщения ВМС Дании корабль покинул этот район.

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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вызвал российского посла из-за инцидента.

Кофод назвал поведение россиян глубоко безответственной и совершенно неприемлемой провокацией.

«Запугивающие методы не работают против Дании», — написал министр в Twitter.

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