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07:04 18 Июня 2022 315 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу: сильно пострадал НПЗ
Российские войска на рассвете нанесли мощный ракетный удар по Кременчугу в Полтавской области.
В Кременчуге от 6 до 8 прилетов
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
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По его словам, от 6 до 8 российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры.
Подробности глава ОВА пообещал сообщить позже.
Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате обстрела.
Тэги: Полтава, Кременчуг
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