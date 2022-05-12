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07:04 18 Июня 2022 Просмотров 315   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу: сильно пострадал НПЗ

Российские войска на рассвете нанесли мощный ракетный удар по Кременчугу в Полтавской области.

В Кременчуге от 6 до 8 прилетов

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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По его словам, от 6 до 8 российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры.

Подробности глава ОВА пообещал сообщить позже.

Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате обстрела.

Тэги: Полтава, Кременчуг
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