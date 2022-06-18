В Шанхае мощный пожар со взрывами на нефтехимическом комплексе. Видео
В Китае в Шанхае вспыхнул мощный пожар на нефтехимическом комплексе, есть жертвы.
Об этом сообщило CNN.
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Пожар произошел на территории завода по производству этиленгликоля нефтехимического комплекса Sinopec примерно в 4 часа утра в городском районе Цзиньшань.
По данным пожарной службы Шанхая, к месту происшествия были отправлены спасательные команды из районов Цзиньшань и Фэнсянь, а также из городского химического промышленного парка.
По состоянию на 9 часов утра по местному времени компания заявила, что пожар взят под контроль.
Сообщается, как минимум, об одном погибшем.
Судя по видео, размещенном жителями Шанхая в социальных сетях, на нефтехимическом заводе произошел как минимум один взрыв, когда бушевал пожар.