Под Северодонецком засекли старые российские Т-62 с “бровями Ильича”
Российские Т-62, фактически непригодные для современных боевых действий были замечены близ села Врубовка севернее Попасной.
Об этом сообщил InformNapalm.
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Напомним, из-за многочисленных потерь бронетехники в Украине снимает с хранения советские образцы вооружения времен Хрущева. Среди них – танки Т62, которые в 1962 году были приняты на вооружение Советской армии и выпускались до 1975 года.
Эти танки имеют слабое бронирование и пушку калибра 115-мм. То есть в бою с более современными Т-72 у советской техники нет шансов. Не говоря уже о ПТУР “Стугна-М”, “Джавелине” или NLAW.
В то же время российские пропагандисты пытаются успокоить танкистов-смертников тем, что танки якобы модернизированы.
Им на башню прицепили решетку, которая, как оказалось, защищает только от солнца, установили на башню дополнительную защиту “брови Ильича” и якобы усилил дно.