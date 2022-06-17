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Главная » Мир » Экономика
10:28 18 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российская экономика погрузилась в депрессию: итоги форума ПМЭФ

Обзор происходящего на XXV Петербургском международном экономическом форуме показал, что российская экономика оказалась в изоляции и продолжила путь в глубокую депрессию.

ПМЭФ показал полную изоляцию России

Итоги форума подвел профильный Telegram-канал DDEconomicWar.

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По мнению его автора, российские бизнесмены увидели на форуме то, в чем боялись себе признаться. А именно:

  • Российский рынок де факто в изоляции. Как с точки зрения импорта, так и с точки зрения экспорта.

  • Альтернативы технологической деградации нет

  • Стратегического плана для экономики у России нет, есть только оперативные шаги и пропаганда. Никто не видит перспектив как выйти из этого всего.

  • Главный топик кулуаров: как жить в условиях изоляции, опыт Венесуэлы, Ирана и Кореи.

  • Практически полное игнорирование форума не только со стороны глобального и просто иностранного бизнеса, а еще и со стороны российских олигархов было очень наглядным.

“В общем, народ получил сигнал про текущий статус-кво и погрузились в депресняк. Большинство считают, что 90-е покажутся еще веселыми временами, а фраза «нам нужна упаковка или суверенитет» окончательно всех добила, никто не понял, почему надо выбирать”, – отмечено в обзоре.

Тэги: Россия
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