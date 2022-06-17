Российская экономика погрузилась в депрессию: итоги форума ПМЭФ
Обзор происходящего на XXV Петербургском международном экономическом форуме показал, что российская экономика оказалась в изоляции и продолжила путь в глубокую депрессию.
Итоги форума подвел профильный Telegram-канал DDEconomicWar.
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По мнению его автора, российские бизнесмены увидели на форуме то, в чем боялись себе признаться. А именно:
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Российский рынок де факто в изоляции. Как с точки зрения импорта, так и с точки зрения экспорта.
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Альтернативы технологической деградации нет
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Стратегического плана для экономики у России нет, есть только оперативные шаги и пропаганда. Никто не видит перспектив как выйти из этого всего.
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Главный топик кулуаров: как жить в условиях изоляции, опыт Венесуэлы, Ирана и Кореи.
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Практически полное игнорирование форума не только со стороны глобального и просто иностранного бизнеса, а еще и со стороны российских олигархов было очень наглядным.
“В общем, народ получил сигнал про текущий статус-кво и погрузились в депресняк. Большинство считают, что 90-е покажутся еще веселыми временами, а фраза «нам нужна упаковка или суверенитет» окончательно всех добила, никто не понял, почему надо выбирать”, – отмечено в обзоре.