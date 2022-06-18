В России собираются снова выпускать автомобили «Волга» и «Победа»

После ухода из России всех международных автопроизводителей здесь заговорили о “возрождении” старых советских брендов.

Вперед, в СССР



Об очередных планах рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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«Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Не секрет, что на бывшей площадке Renault будет производиться „Москвич“. У коллег есть планы возрождения, например, бренда „Волга“ или „Победа“. Или и то, и то», — сообщил министр.

Правда, он не уточнил ни возможные сроки, ни место производства автомобилей.

В свою очередь нижегородский губернатор Глеб Никитин уже заявлял, что рассчитывает на возрождение автобрендов «Волга» и «Победа», и готов оказать необходимую помощь. Какую именно – тоже непонятно.

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