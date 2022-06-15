Россияне не ожидали: ВСУ под Херсоном захватили плацдарм для атак по трем направлениям

Украинские военные в Херсонской области в результате грамотной операции захватили плацдарм, который никто не счел ценным.

ВСУ могут нахать наступления по трем направлениям на Херсонщине



Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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По его словам, ВСУ провели настолько удачную операцию, что ее нужно преподавать в военных ВУЗах.

“Наши защитники настолько разумно поступили, что этого россияне даже не ожидали. Они захватили плацдарм, который никто не счел ценным. Он между Снигуровкой и Давидовым Бродом и дает нам возможность двигаться в трех направлениях и никто не знает, в каком мы это будем делать”,– отметил Андрусив.

Он пояснил, что ВСУ могут попытаться пойти на Херсон и отрезать его, или же двигаться на Новую Каховку отрезать еще большую группу или пойти вообще в сторону Крыма.

Сложность для россиян в том, что они должны готовиться практически по всем трем направлениям. Это означает втрое большее сосредоточение войск.

«Надо понимать, что они стянули свои боевые части на Донбасс, а затем выставили мясные батальоны хоть с техникой, но немотивированные воевать, с низкой боевой готовностью. Для них ситуация очень опасна, но нашествие просто давит массой”, – сказал Андрусив.

Он также добавил, что у россиян гигантские запасы вооружения, пусть оно и не эффективно, но его качество компенсируется количеством.

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