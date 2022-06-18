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14:33 18 Июня 2022 Просмотров 332   КомментариевКомментарии

Всплыли подробности самоуничтожения о ЛЭП российского Су-25 под Белгородом

Российский Су-25, разбившийся вчера, 17 июня, в Белгородской области из-за столкновения с линией электропередач, перед этим выполнял боевое задание в Украине.

самолет разбился из-за неопытности пилотов

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его мнению, авиация ВКС РФ уничтожается из-за привлечения к полетам неподготовленного летного состава.

Журналист рассказал, что штурмовик Су-25 ВКС РФ после выполненного полетного задания по нанесению ударов в Харьковской области возвращался на аэродром в Курск.

Полет происходил на предельно низкой высоте, чтобы избежать выявления и уничтожения самолета средствами ПВО ВС Украины.

Однако экипаж не справился с управлением и налетел на линию электропередач в Белгородской области.

“Следует отметить, что в ходе полета летчик неоднократно игнорировал указания пункта наведения авиации и совершал своевольные действия. В результате столкновения самолет уничтожен”, – констатировал Цимбалюк.

Как сообщали Власти, в Корочанском районе Белгородской области 17 июня потерпел крушение военный самолет Су-25.

Тэги: Россия
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