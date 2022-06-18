Всплыли подробности самоуничтожения о ЛЭП российского Су-25 под Белгородом
Российский Су-25, разбившийся вчера, 17 июня, в Белгородской области из-за столкновения с линией электропередач, перед этим выполнял боевое задание в Украине.
Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.
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По его мнению, авиация ВКС РФ уничтожается из-за привлечения к полетам неподготовленного летного состава.
Журналист рассказал, что штурмовик Су-25 ВКС РФ после выполненного полетного задания по нанесению ударов в Харьковской области возвращался на аэродром в Курск.
Полет происходил на предельно низкой высоте, чтобы избежать выявления и уничтожения самолета средствами ПВО ВС Украины.
Однако экипаж не справился с управлением и налетел на линию электропередач в Белгородской области.
“Следует отметить, что в ходе полета летчик неоднократно игнорировал указания пункта наведения авиации и совершал своевольные действия. В результате столкновения самолет уничтожен”, – констатировал Цимбалюк.
Как сообщали Власти, в Корочанском районе Белгородской области 17 июня потерпел крушение военный самолет Су-25.