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15:39 18 Июня 2022 288 Комментарии
Топоры в работе: ВСУ показали уничтожение техники РФ британскими гаубицами M777
Артиллеристы 81-й бригады ДШВ уничтожили один танк и две боевые машины пехоты российских захватчиков.
Украинские артиллеристы уничтожили танк и две БМП оккупантов
Успехи наших бойцов показало Командование Десантно-штурмовых войск.
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На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777 (их называют “топорами”) уничтожают технику и живую силу рашистов.
В частности, были превращены в металлолом один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов вместе с экипажами.
Тэги: всу
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