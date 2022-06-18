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15:39 18 Июня 2022 Просмотров 288   КомментариевКомментарии

Топоры в работе: ВСУ показали уничтожение техники РФ британскими гаубицами M777

Артиллеристы 81-й бригады ДШВ уничтожили один танк и две боевые машины пехоты российских захватчиков.

Украинские артиллеристы уничтожили танк и две БМП оккупантов

Успехи наших бойцов показало Командование Десантно-штурмовых войск.

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На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777 (их называют “топорами”) уничтожают технику и живую силу рашистов.

В частности, были превращены в металлолом один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов вместе с экипажами.

Тэги: всу
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