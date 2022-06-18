Ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине: все подробности. Видео

Российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области в результате которого пострадали три человека.

Нефтебаза полностью разрушена



Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Три человека были госпитализированы с ожогами.

По его словам, в результате воздушной атаки нефтебаза разрушена. На данный момент, спасатели гасят пламя.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Также глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в результате ракетного удара, произошедшего днем ​​в Кривом Роге, два человека пострадали. Оккупанты попали в объект социальной инфраструктуры. Также разрушены два частных дома и гараж.

Лукашук уточнил, что оккупанты обстреляли территорию Апостоловской общины. Из-за обстрелов была повреждена линия электропередач, но сейчас все уже восстановлено.

Попал противник и по Зеленодольской громаде. Под вражеский огонь попала Великая Костромка. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Позже появилось видео запуска ракет, ударивших по Днепропетровщине. Удар нанесли с российских кораблей в Черном море возле Евпатории.