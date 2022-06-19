НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
05:57 19 Июня 2022 Просмотров 264   КомментариевКомментарии

Битва за Северодонецк вымотала российскую армию, – ISW

Российские войска добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка 18 июня, но в значительной степени застопорились на других направлениях наступления.

Россияне понесли огромные потери в борьбе за незначительный участок

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По мнению аналитиков, оккупанты, вероятно, столкнутся с растущими потерями и износом личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются.

Как ранее оценивала ISW, российские силы, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой концентрации большей части имеющихся сил на этом небольшом участке.

Другие российские операции на востоке Украины, такие как усилия по захвату Славянска и продвижению к востоку от Бахмута, за последние две недели не принесли особого прогресса.

Российская армия продолжает боевые действия по оттеснению украинских войск от оккупированных границ к северу от Харькова и вдоль южной оси, но не добилась при этом значительных успехов, что делает россиян уязвимыми для украинского контрнаступления и партизанского давления.

Тэги: Северодонецк
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.06.2022 08:10
Над Северодонецком БПЛА оккупантов круглосуточно корректируют огонь по защитникам города
ТОР
19.06.2022 07:40
Оккупанты активизировали атаки на Бахмутском направлении
ТОР
19.06.2022 07:26
Оккупанты безуспешно штурмовали окрестности Северодонецка
blog comments powered by Disqus
Без отдыхающих и медуз: как начался курортный сезон в оккупированной Кирилловке

08:59 Украина

ВСУ накрыли на Харьковщине пункт управления 20-й армии РФ: десятки уничтоженных офицеров

17:17 Украина

В Харьковской области прогремел взрыв: поднялся огромный столб дыма

17:07 Украина

Всплыли подробности самоуничтожения о ЛЭП российского Су-25 под Белгородом

14:33 Мир

Россияне не ожидали: ВСУ под Херсоном захватили плацдарм для атак по трем направлениям

12:16 Украина

Синхронный переводчик Путина на ПМЭФ матюкнулся и опозорился в прямом эфире

11:48 Мир

Президент Казахстана Токаев отказался от российского ордена Александра Невского

11:20 Мир

Российская экономика погрузилась в депрессию: итоги форума ПМЭФ

10:28 Мир

Под Северодонецком засекли старые российские Т-62 с “бровями Ильича”

10:02 Украина

Под Запорожьем из воинской части сбежали 60 оккупантов

07:53 Украина

В России нашли мертвым экс-главу «Росвооружения»

14:57 Мир