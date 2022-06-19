Битва за Северодонецк вымотала российскую армию, – ISW

Российские войска добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка 18 июня, но в значительной степени застопорились на других направлениях наступления.

Россияне понесли огромные потери в борьбе за незначительный участок



Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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По мнению аналитиков, оккупанты, вероятно, столкнутся с растущими потерями и износом личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются.

Как ранее оценивала ISW, российские силы, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой концентрации большей части имеющихся сил на этом небольшом участке.

Другие российские операции на востоке Украины, такие как усилия по захвату Славянска и продвижению к востоку от Бахмута, за последние две недели не принесли особого прогресса.

Российская армия продолжает боевые действия по оттеснению украинских войск от оккупированных границ к северу от Харькова и вдоль южной оси, но не добилась при этом значительных успехов, что делает россиян уязвимыми для украинского контрнаступления и партизанского давления.

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