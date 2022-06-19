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06:14 19 Июня 2022 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

После мощного взрыва в Северодонецке в небо поднялся химический “гриб”

Вечером 18 июня в районе Северодонецка прогремел мощный взрыв, после чего в небо поднялся огромный гриб оранжево-розового дыма.

"Гриб" характерного химического цвета

Об этом сообщил так называемый «посол ЛНР» в Москве Родион Мирошник.

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Он также показал видео с огромным столбом дыма, которое было снято со стороны Попасной.

“Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похожи на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено”, – заявил Мирошник.

Факт взрыва и пожара подтвердили и источники Украинской правды среди военных.

Тэги: Северодонецк
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