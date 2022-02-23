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07:13 19 Июня 2022 Просмотров 136   КомментариевКомментарии

Гораздо меньше, чем у противника, – Данилов о потерях ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов отказался озвучить потери ВСУ с начала российской агрессии, отметив, что они «гораздо меньше, чем у противника».

Данилов рассказал о ситуации на передовой

О ситуации на фронтах войны с Россией он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

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Он назвал ситуацию сложной, но заверили, что Украина держит оборону.

«Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привезли», – сказал Данилов.

По его словам, у россиян есть преимущество в артиллерии и тяжелой технике.

«Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы наносим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца», – отметил секретарь СНБО.

Тэги: снбо, Алексей Данилов
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