Гораздо меньше, чем у противника, – Данилов о потерях ВСУ
Секретарь СНБО Алексей Данилов отказался озвучить потери ВСУ с начала российской агрессии, отметив, что они «гораздо меньше, чем у противника».
О ситуации на фронтах войны с Россией он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
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Он назвал ситуацию сложной, но заверили, что Украина держит оборону.
«Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привезли», – сказал Данилов.
По его словам, у россиян есть преимущество в артиллерии и тяжелой технике.
«Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы наносим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца», – отметил секретарь СНБО.