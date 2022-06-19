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07:26 19 Июня 2022 49 Комментарии
Оккупанты безуспешно штурмовали окрестности Северодонецка
На Северодонецком направлении оккупанты совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка.
Продолжаются боевые действия в окрестностях Северодонецка
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Противник нанес авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.
Для корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА «Орлан-10″. Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом.
Наши подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.
Тэги: Северодонецк
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