Оккупанты безуспешно штурмовали окрестности Северодонецка

На Северодонецком направлении оккупанты совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка.

Продолжаются боевые действия в окрестностях Северодонецка



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Противник нанес авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

Для корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА «Орлан-10″. Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом.

Наши подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.

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