Над Северодонецком БПЛА оккупантов круглосуточно корректируют огонь по защитникам города

Над Северодонецком оккупанты проводят круглосуточную воздушную разведку беспилотниками.

Враг не прекращает обстреливать Северодонецк и его окрестности



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, так противник корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах.

Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому “Азоту” – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений.

Оккупанты также обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку.

Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай