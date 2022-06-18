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08:10 19 Июня 2022 34 Комментарии
Над Северодонецком БПЛА оккупантов круглосуточно корректируют огонь по защитникам города
Над Северодонецком оккупанты проводят круглосуточную воздушную разведку беспилотниками.
Враг не прекращает обстреливать Северодонецк и его окрестности
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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По его словам, так противник корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах.
Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому “Азоту” – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений.
Оккупанты также обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку.
Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.
Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай
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