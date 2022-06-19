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Главная » Украина » Общество
10:11 19 Июня 2022 Просмотров 322   КомментариевКомментарии

В Украине уничтожили группу элитного спецназа ФСБ

В Украине 17 июня украинские военные уничтожили группу элитного спецназа ФСБ.

Российский спецназ сильно пострадал во войне в Украине

Об этом сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы.

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«Во время проведения специальных мероприятий погибли сотрудники спецназа России, подробности не имеем права писать, но хотим почтить память воинов. Ушли из жизни хорошие люди, одни из самых ценных алмазов России, которых вытачивают годами, элита России», – сказано в сообщении.

Также стало известно, что одним из погибших был офицер Центра специального назначения ФСБ.

«17 июня 2022 года при выполнении служебных обязанностей, погиб старший оперуполномоченный 2-го отдела Управления «А» ЦСН ФСБ России капитан Цуприк Илья Николаевич», – сообщили в российском канале.

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