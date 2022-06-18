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15:01 19 Июня 2022 Просмотров 1341   КомментариевКомментарии

Российские войска снова начали наступать на Харьков

Российские оккупанты возобновили попытки наступления на Харьков, ситуация там сложная.

Оккупанты хотят продвинутся к Харькову и снова обстреливать его из полевой артиллерии

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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По его словам, российские войска пытаются приблизиться к Харькову, чтобы снова попытаться его сделать “прифронтовым городом”.

Ранее советник глав Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты не смогут захватить Харьков, но обстрелы продолжатся.

«Существует абсолютно реальная угроза для Харькова. Там в Белгородской области на границе собрана такая приличная сборная солянка российская – где-то штук 5-7 БТГ», – пояснил он.

Тэги: Харьков
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