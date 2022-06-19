ВСУ переходят в наступление в Запорожской области

В Запорожской области украинские военные перешли от активной обороны к наступательным действиям.

ВСУ начали оттеснять оккупантов от Запорожья



Об этом рассказал командир подразделения «Азов» Родион Кудряшов в эфире телеканала «Эспрессо».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении», – сказал Кудряшов.

Также, по его словам, линия фронта выравнивается и становится похожа на позиционную войну.

“В ближайшие недели командиры планируют ломать противника. Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и угнетать их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед» , – подчеркнул Кудряшов.

Как сообщали Власти, российские силы продолжают накапливать технику и живую силу в центре Запорожской области, особенно вдоль линии Днепрорудное-Васильевка-Орехов в ответ на украинские контратаки в направлении Мелитополя.

Тэги: Запорожье