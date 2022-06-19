НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
12:52 20 Июня 2022 Просмотров 241   КомментариевКомментарии

ВСУ переходят в наступление в Запорожской области

В Запорожской области украинские военные перешли от активной обороны к наступательным действиям.

ВСУ начали оттеснять оккупантов от Запорожья

Об этом рассказал командир подразделения «Азов» Родион Кудряшов в эфире телеканала «Эспрессо».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении», – сказал Кудряшов.

Также, по его словам, линия фронта выравнивается и становится похожа на позиционную войну.

“В ближайшие недели командиры планируют ломать противника. Инициативные группы будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и угнетать их. Важно проявлять инициативу, забирать динамику, давить на противника по всей линии столкновения и двигаться вперед» , – подчеркнул Кудряшов.

Как сообщали Власти, российские силы продолжают накапливать технику и живую силу в центре Запорожской области, особенно вдоль линии Днепрорудное-Васильевка-Орехов в ответ на украинские контратаки в направлении Мелитополя.

Тэги: Запорожье
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.06.2022 14:33
В школы оккупированной Херсонщины и Запорожья хотят отправить студентов-педагогов с Сибири
ТОР
19.06.2022 10:51
Россия усилила переброску военной техники из Крыма под Запорожье
ТОР
18.06.2022 07:53
Под Запорожьем из воинской части сбежали 60 оккупантов
blog comments powered by Disqus
Конфликт между Россией и Литвой накаляется: Балтийский флот РФ выведен на учения

17:20 Мир

В Донецке прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб дыма

16:13 Украина

Под Запорожьем буряты и чеченцы устроили вооруженные разборки: есть убитые и раненые

15:43 Мир

Теперь руки развязаны: Россия отреагировала на удар по “вышкам Бойко”

15:12 Мир

ВСУ накрыли ракетами огромный склад боеприпасов РФ в Хрустальном: появились подробности

18:07 Украина

Российские войска снова начали наступать на Харьков

15:01 Украина

Телохранитель Зеленского отобрал у Шольца потертый портфель: в чем его загадка

12:31 Мир

В Украине уничтожили группу элитного спецназа ФСБ

10:11 Украина

Без отдыхающих и медуз: как начался курортный сезон в оккупированной Кирилловке

08:59 Украина

Бегите, пока возможно: американские РСЗО HIMARS уже на Херсонщине

22:06 Украина

Ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине: все подробности. Видео

21:51 Украина