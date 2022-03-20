Суд запретил партию ОПЗЖ в Украине: что теперь будет

Восьмой апелляционный административный суд 20 июня удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Имущество партии отойдет государству



Об этом сообщил аналитик Движения «Честно» Алексей Роговик из помещения суда.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Рассмотрение дела по ОПЗЖ совокупно длилось 5-6 часов – дольше всех других дел по запрету партий. Первая часть заседания началась еще в прошлый четверг, но тогда рассмотреть дело и принять решение не успели и объявили перерыв до понедельника.

Также это первая партия, которая защищается и участвует в рассмотрении дела.

По решению суда по партии ОПЗЖ, имущество этой политсилы передано в пользу государства. Это решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде.

Таким образом, ОПЗЖ – это уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке. Вместе с тем это единственная парламентская партия с действительно значительным представительством в местных советах.

Тэги: опзж