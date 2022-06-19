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Главная » Украина » Происшествия
13:16 20 Июня 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Российские войска активизировали авиацию для ударов по ВСУ на Донбассе

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, интенсивно применяя авиацию.

Россияне аткивнее задействуют авиацию на Донбассе

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка и нанес авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной.

Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

На Бахмутском направлении в течение суток враг совершал обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Орехово, Золотое-3, Николаевка, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Клиновое, Зайцево и Нью-Йорк. Противник нанес авиаудара вблизи Яковлевки и ракетные удары вблизи Майского, Доломитного, Зайцево и Нью-Йорка.

На Лиманском направлении противник нанес авиационный удар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары самолетами Су-25 в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.

Тэги: Северодонецк, бахмут
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