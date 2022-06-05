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15:12 20 Июня 2022 1986 Комментарии
Теперь руки развязаны: Россия отреагировала на удар по “вышкам Бойко”
После мощного удара ВСУ по газодобывающим платформам, украденным РФ у Украины в 2014 году в Черном море, Россия пригрозила новыми ракетными атаками.
Россия пообещала отомстить за
Как сообщило российское РИА Новости, новые угрозы озвучил “депутат” Госдумы от Крыма Шеремет.
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По его словам, удар по вышкам «Черноморнефтегаза» развязала России руки, и в ближайшее время Россия нанесет ответные удары по центрам принятия решений.
Как сообщали Власти, Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.
Тэги: Россия, крым, черное море
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