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15:12 20 Июня 2022 Просмотров 1986   КомментариевКомментарии

Теперь руки развязаны: Россия отреагировала на удар по “вышкам Бойко”

После мощного удара ВСУ по газодобывающим платформам, украденным РФ у Украины в 2014 году в Черном море, Россия пригрозила новыми ракетными атаками.

Россия пообещала отомстить за

Как сообщило российское РИА Новости, новые угрозы озвучил “депутат” Госдумы от Крыма Шеремет.

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По его словам, удар по вышкам «Черноморнефтегаза» развязала России руки, и в ближайшее время Россия нанесет ответные удары по центрам принятия решений.

Как сообщали Власти, Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

Тэги: Россия, крым, черное море
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