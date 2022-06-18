Бросили все силы: российским войскам приказали взять Луганщину до 26 июня

Минобороны России поставило задачу перед своими военными выйти на границы Луганской области до 26 июня.

Анна Маляр рассказала о ситуации на Луганщине



Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире национального телемарафона.

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Она отметила, что именно поэтому в Северодонецке продолжаются «без преувеличения решающие бои».

По словам Маляр, российская армия бросила «фактически все свои силы и средства» на штурм населенных пунктов возле Северодонецка.

«Они пытаются прорвать оборону наших войск и взять в окружение украинских защитников Лисичанска и Северодонецка. Наши войска делают все возможное для того, чтобы удержать эти территории и не допустить оцепления», — сказала замминистра.

Она также добавила, что враг несет очень большие потери.

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