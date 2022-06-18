Бросили все силы: российским войскам приказали взять Луганщину до 26 июня
Минобороны России поставило задачу перед своими военными выйти на границы Луганской области до 26 июня.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире национального телемарафона.
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Она отметила, что именно поэтому в Северодонецке продолжаются «без преувеличения решающие бои».
По словам Маляр, российская армия бросила «фактически все свои силы и средства» на штурм населенных пунктов возле Северодонецка.
«Они пытаются прорвать оборону наших войск и взять в окружение украинских защитников Лисичанска и Северодонецка. Наши войска делают все возможное для того, чтобы удержать эти территории и не допустить оцепления», — сказала замминистра.
Она также добавила, что враг несет очень большие потери.