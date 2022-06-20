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18:55 20 Июня 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Экс-мэру Киева Черновецкому объявили подозрение из-за “ЛНР” и «ДНР»

Бывшему городскому голове Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на своей странице в Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций – незаконных образований «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Посты Черновецкого, из-за которых ему объявили подозрение

Посты Черновецкого, из-за которых ему объявили подозрение

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