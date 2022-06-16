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07:02 21 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Оккупанты изо всех сил пытаются перекрыть трассу Бахмут-Лисичанск: что там происходит

Российские силы продолжали попытки перекрыть украинские пути сообщения к востоку от Бахмута вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, но 20 июня не предпринимали никаких продвижений.

Контроль над стратегической трассой - одна из главных задач оккупантов

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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По информации Генштаба ВСУ, российские диверсионные группы под Бахмутом провели безуспешный штурм Николаевки, которая является населенным пунктом непосредственно у трассы Т1302.

Кроме того, чеченские войска продолжали попытки взять под контроль Золотое для дальнейшей поддержки усилий по перекрытию украинских коммуникаций вдоль стратегической  трассы.

По мнению украинского военного руководства, предстоящая неделя станет решающей для российского наступления на Северодонецк и Лисичанск, и российские войска, вероятно, продолжат усиливать артиллерийские обстрелы к востоку от Бахмута по трассе Т1302, чтобы создать условия для наступления на север для поддержки окружения украинских войск в Северодонецке и Лисичанске с юга.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, бахмут
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Оккупанты изо всех сил пытаются перекрыть трассу Бахмут-Лисичанск: что там происходит

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