Секретарь Совбеза РФ Патрушев внезапно прибыл в Калининград

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Калининградскую область на фоне решения Литвы с 18 июня ограничить железнодорожный транзит в регион в рамках санкций Евросоюза.

Патрушев приехал в Калининград



Об этом сообщило российское РИА Новости.

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Патрушев проведет совещание по национальной безопасности на северо-западе России.

В Кремле сообщили, что визит секретаря Совбеза плановый и не связан с обстановкой вокруг Калининграда.

Этому предшествовало:

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.

В России это решение назвали “попыткой экономического удушения” региона и “блокадой Калининграда”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным.

МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и заявили ей решительный протест.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что попытка блокады Калининграда может стать основанием для очень жестких действий со стороны России.

Как сообщали Власти, на Балтийском флоте РФ начался якобы плановый лагерный сбор ракетных и артиллерийских подразделений.

Тэги: Россия