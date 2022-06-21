Цунами начнется осенью: окружение Путина готовится к его уходу

Окружение президента РФ Владимира Путина ожидает его ухода и составляет коалиции, население озлоблено, а с войны возвращаются люди с оружием.

Напряжение растет в российском обществе



О напряженной ситуации в России рассказал политический аналитик Валерий Соловей каналу «Ходорковский. Live».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Все пришло в движение, ситуация выходит из-под контроля», — сказал он

По мнению. Соловья, в обществе накопилось очень много не просто раздражения, а социальной ненависти, при этом появились люди с оружием.

«Здесь уместна аналогия с 1917 годом. Часть из 300 тыс. воюющих в Украине вернется с оружием и боевым опытом, и со злостью», – отметил аналитик.

Он также добавил, что сама власть ведет страну к политическому кризису и в окружении Путина это понимают.

«Патрушев, Кириенко, Мишустин, Собянин понимают, что вождю скоро придется уходить. Откроется пространство для конкуренции — возможно, уже осенью», – предположил Соловей.