НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
12:31 21 Июня 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Цунами начнется осенью: окружение Путина готовится к его уходу

Окружение президента РФ Владимира Путина ожидает его ухода и составляет коалиции, население озлоблено, а с войны возвращаются люди с оружием.

Напряжение растет в российском обществе

О напряженной ситуации в России рассказал политический аналитик Валерий Соловей каналу «Ходорковский. Live».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Все пришло в движение, ситуация выходит из-под контроля», — сказал он

По мнению. Соловья, в обществе накопилось очень много не просто раздражения, а социальной ненависти, при этом появились люди с оружием.

«Здесь уместна аналогия с 1917 годом. Часть из 300 тыс. воюющих в Украине вернется с оружием и боевым опытом, и со злостью», – отметил аналитик.

Он также добавил, что сама власть ведет страну к политическому кризису и в окружении Путина это понимают.

«Патрушев, Кириенко, Мишустин, Собянин понимают, что вождю скоро придется уходить. Откроется пространство для конкуренции — возможно, уже осенью», – предположил Соловей.

Loading...

Новости по теме

ТОР
21.06.2022 11:36
Оккупанты взяли Тошковку и пытаются прорвать оборону ВСУ возле Северодонецка
ТОР
21.06.2022 11:01
Секретарь Совбеза РФ Патрушев внезапно прибыл в Калининград
ТОР
21.06.2022 10:35
Россияне отправляют из Крыма эшелон с катерами для поддержки форсирования рек
blog comments powered by Disqus
Цунами начнется осенью: окружение Путина готовится к его уходу

12:31 Мир

Оккупанты взяли Тошковку и пытаются прорвать оборону ВСУ возле Северодонецка

11:36 Украина

Секретарь Совбеза РФ Патрушев внезапно прибыл в Калининград

11:01 Мир

Один из сыновей Илона Маска решил стать женщиной и отречься от отца

09:48 Мир

В Бердянском порту за день прогремело 18 взрывов

19:56 Украина

Конфликт между Россией и Литвой накаляется: Балтийский флот РФ выведен на учения

17:20 Мир

В Донецке прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб дыма

16:13 Украина

Под Запорожьем буряты и чеченцы устроили вооруженные разборки: есть убитые и раненые

15:43 Мир

Теперь руки развязаны: Россия отреагировала на удар по “вышкам Бойко”

15:12 Мир

ВСУ накрыли ракетами огромный склад боеприпасов РФ в Хрустальном: появились подробности

18:07 Украина

Российские войска снова начали наступать на Харьков

15:01 Украина