Аналогов нет: Путин снова похвастался новым супероружием

Президент РФ Владимир Путин выступил перед выпускниками военных вузов и заявил о новейшем оружии, которое получит российская армия.

Путин выступил перед российскими курсантами



Трансляцию выступления вели федеральные телеканалы.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам Путина, Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы.

Президент страны-агрессора заявил, что в войска начали поступать “не имеющие аналогов” комплексы ПВО С-500.

Кроме того, он пообещал, что первая новейшая баллистическая ракета «Сармат» станет на боевое дежурство в конце года.

Не обошел Путин в выступлении и войну в Украине.

“Сегодняшние офицеры и солдаты самоотверженно сражаются за нашу Родину, за наш народ, защищают Донбасс от неонацистов”, – заявил президент РФ.

Он также добавил, что российские оккупанты в Украине “действуют мужественно и профессионально, как настоящие герои”.

Тэги: Россия, Владимир Путин