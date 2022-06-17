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13:48 21 Июня 2022 Просмотров 191   КомментариевКомментарии

Аналогов нет: Путин снова похвастался новым супероружием

Президент РФ Владимир Путин выступил перед выпускниками военных вузов и заявил о новейшем оружии, которое получит российская армия.

Путин выступил перед российскими курсантами

Трансляцию выступления вели федеральные телеканалы.

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По словам Путина, Россия будет и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы.

Президент страны-агрессора заявил, что в войска начали поступать “не имеющие аналогов” комплексы ПВО С-500.

Кроме того, он пообещал, что первая новейшая баллистическая ракета «Сармат» станет на боевое дежурство в конце года.

Не обошел Путин в выступлении и войну в Украине.

“Сегодняшние офицеры и солдаты самоотверженно сражаются за нашу Родину, за наш народ, защищают Донбасс от неонацистов”, – заявил президент РФ.

Он также добавил, что российские оккупанты в Украине “действуют мужественно и профессионально, как настоящие герои”.

Тэги: Россия, Владимир Путин
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