Стало известно, почему ВСУ ударили по буровым платформам РФ в Черном море

Буровые платформы, по которым Украина нанесла ракетный удар 19 июня, выполняли функцию пунктов укрепления для полного контроля оккупантами части Черного моря.

Блатформы были военными базами россиян



Об этом сообщило Интерфакс-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

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По его словам, на платформах Россия организовала небольшие гарнизоны, разместила там средства противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы и разведки

“То есть эти платформы превратились в такие пункты укрепления, которые помогали и помогают россиянам ориентироваться на полный контроль северо-западной. части Черного моря», – сказал Братчук.

Он также добавил, что сейчас Черноморский флот РФ доминирует в Черном море. Поэтому у Украины были все основания действовать на опережение.

Братчук также рассказал, что российские оккупанты пытаются превратить захваченный ими остров Змеиный в сухопутный аналог крейсера «Москва», который был уничтожен украинскими защитниками.

«То есть говорим о системе противовоздушной обороны, о ракетных системах залпового огня… о радиолокации, разведке и пока гарнизоне», – отметил спикер.

Тэги: черное море, остров змеиный