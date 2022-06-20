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20:32 21 Июня 2022 Просмотров 75   КомментариевКомментарии

На пляже под Одессой сдетонировала мина

На побережье Черного моря возле села Сычавка сдетонировала мина, прибитая волнами к берегу.

Мина возле пляжа

Об этом сообщило Суспiльне.Одеса со ссылкой на пресс-службу Южненской громады.

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Взрыв поразил около 100 метров вокруг боеприпаса. В расположенном рядом строительном вагончике выбило окна.

На момент подрыва на пляже отдыхающих не было.

Мину прибило к пляжу

Мину прибило к пляжу

Взрывом повредило близлежащие строения

Взрывом повредило близлежащие строения

Тэги: Одесса
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