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20:32 21 Июня 2022 75 Комментарии
На пляже под Одессой сдетонировала мина
На побережье Черного моря возле села Сычавка сдетонировала мина, прибитая волнами к берегу.
Мина возле пляжа
Об этом сообщило Суспiльне.Одеса со ссылкой на пресс-службу Южненской громады.
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Взрыв поразил около 100 метров вокруг боеприпаса. В расположенном рядом строительном вагончике выбило окна.
На момент подрыва на пляже отдыхающих не было.
Тэги: Одесса
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