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19:31 22 Июня 2022 Просмотров 241   КомментариевКомментарии

Носивший ядерный чемоданчик Путина полковник найден с простреленной головой

Полковник ФСБ, который носил ядерный чемоданчик российского президента Владимира Путина, был найден в луже крови с простреленной головой в своей квартире под Москвой.

б этом сообщило издание Mirror.

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Зимин был найден с огнестрельными ранениями лежащим в луже крови на кухне своей квартиры в Красногорске Московской области.

Его обнаружил брат, который в это время находился в ванной.

Рядом с раненым полковником лежал травматический пистолет Иж 79-9ТМ.

Сейчас 53-летний Вадим Зимин находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полковник ФСБ в отставке отвечал за портфель с российским ядерным контролем, который всегда сопровождает кремлевского лидера. Известно, что Зимин начал службу еще в качестве адъютанта бывшего президента Бориса Ельцина.

Портфель Ельцина передают Путину

Портфель Ельцина передают Путину

При его приемнике Путине он продолжил работать и дослужился до полковника.

По данным российских СМИ, Зимину грозило уголовное дело по обвинению в получении взятки после его прихода в таможенную службу на руководящую должность.

Зимин находился под домашним арестом.

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