Носивший ядерный чемоданчик Путина полковник найден с простреленной головой
Полковник ФСБ, который носил ядерный чемоданчик российского президента Владимира Путина, был найден в луже крови с простреленной головой в своей квартире под Москвой.
б этом сообщило издание Mirror.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Зимин был найден с огнестрельными ранениями лежащим в луже крови на кухне своей квартиры в Красногорске Московской области.
Его обнаружил брат, который в это время находился в ванной.
Рядом с раненым полковником лежал травматический пистолет Иж 79-9ТМ.
Сейчас 53-летний Вадим Зимин находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Полковник ФСБ в отставке отвечал за портфель с российским ядерным контролем, который всегда сопровождает кремлевского лидера. Известно, что Зимин начал службу еще в качестве адъютанта бывшего президента Бориса Ельцина.
При его приемнике Путине он продолжил работать и дослужился до полковника.
По данным российских СМИ, Зимину грозило уголовное дело по обвинению в получении взятки после его прихода в таможенную службу на руководящую должность.
Зимин находился под домашним арестом.