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07:50 23 Июня 2022 0 Комментарии
Оккупанты готовятся к наступлению на Славянск: перебросили танки и тяжелые огнеметы
На Славянском направлении группировка агрессора основные усилия сосредотачивается на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне наших войск.
Оккупанты готовятся применять ТОС "Солнцепек" и "Буратино"
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.
Для усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил туда два танковых подразделения.
Кроме того, на Славянском направлении оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы
Тэги: Славянск
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