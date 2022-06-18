Оккупанты готовятся к наступлению на Славянск: перебросили танки и тяжелые огнеметы

На Славянском направлении группировка агрессора основные усилия сосредотачивается на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне наших войск.

Оккупанты готовятся применять ТОС "Солнцепек" и "Буратино"



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Для усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил туда два танковых подразделения.

Кроме того, на Славянском направлении оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы

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