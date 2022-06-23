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Главная » Украина » Общество
13:31 23 Июня 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В Киевских школах и детсадах начнут строить укрытия

Сегодня Киевсовет одобрил решение, которое позволит начать процесс устройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где их нет.

В школах и садиках построят укрытия, если их нет

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Он отметил, что необходимо привести в порядок – отремонтировать или реконструировать, обеспечить необходимыми средствами – укрытия в коммунальных школах и садах.

“Ведь война идет, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и киевлян”, – отметил Кличко.

Тэги: Киев
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