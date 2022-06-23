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13:31 23 Июня 2022 8 Комментарии
В Киевских школах и детсадах начнут строить укрытия
Сегодня Киевсовет одобрил решение, которое позволит начать процесс устройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где их нет.
В школах и садиках построят укрытия, если их нет
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Он отметил, что необходимо привести в порядок – отремонтировать или реконструировать, обеспечить необходимыми средствами – укрытия в коммунальных школах и садах.
“Ведь война идет, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и киевлян”, – отметил Кличко.
Тэги: Киев
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