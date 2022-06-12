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14:41 23 Июня 2022 36 Комментарии
В Киеве произошло мощное ДТП: одно авто лежит на крыше. Фото и видео
В Киеве на проспекте Любомира Гузара произошло жесткое ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся.
ДТП произошло на проспекте Гузара
Об этом сообщил Telegram-канал Реальный Киев.
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По словам очевидцев, был сильный звук удара.
На кадрах фото и видео видно, что участниками ДТП были два автомобиля.
Свидетели аварии говорят, что на заднем сидении одного из авто пытаются достать человека.
Предположительно, люди сильно пострадали.
Обстоятельств ДТП и информации о жертвах пока нет.
Тэги: Киев, дтп
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