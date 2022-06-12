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14:41 23 Июня 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

В Киеве произошло мощное ДТП: одно авто лежит на крыше. Фото и видео

В Киеве на проспекте Любомира Гузара произошло жесткое ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся.

ДТП произошло на проспекте Гузара

Об этом сообщил Telegram-канал Реальный Киев.

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По словам очевидцев, был сильный звук удара.

На кадрах фото и видео видно, что участниками ДТП были два автомобиля.

Свидетели аварии говорят, что на заднем сидении одного из авто пытаются достать человека.

Предположительно, люди сильно пострадали.

Обстоятельств ДТП и информации о жертвах пока нет.

Очевидцы говорят о мощном звуке удара

Очевидцы говорят о мощном звуке удара

Одно авто перевернулось на крышу

Одно авто перевернулось на крышу

Тэги: Киев, дтп
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